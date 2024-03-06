Полчища генномодифицированных комаров выпущены на войну со смертельной болезнью

Биотехнологическая компания Oxitec выпустила генетически модифицированных комаров в Бразилии, чтобы остановить там распространение лихорадки денге, передаёт Reuters.
Эпидемиологическая ситуация в этой южноамериканской стране сильно ухудшилась за последние месяцы — более миллиона заражений. В некоторых регионах введено чрезвычайное положение.
Вирус денге не передаётся от человека человеку, а распространяется комарами Aedes aegypti. Специфичного лечения к нему не придумали, поэтому власти решили бороться с эпидемией альтернативными методами.
Биоинженеры модифицировали комариный геном таким образом, чтобы самки (как известно, кусаются только они) не доживали до взросления. Яйца ГМО комаров раскладывают в контейнерах вдоль дорог и в лесах и заливают водой. Спустя десять дней они вылупляются.
По словам директора Oxitec в Бразилии Натальи Феррейры, такой способ позволяет сократить локальную популяцию A. aegypti на 90%.
Теоретически, генномодифицированные комары могут произвести жизнеспособное потомство, и что из него вырастет — неизвестно. Но пока нет достоверных свидетельств, что это может нанести вред людям.
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