Полчища генномодифицированных комаров выпущены на войну со смертельной болезнью

Британские учёные выпустили генетически модифицированных комаров в Бразилии

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Биотехнологическая компания Oxitec выпустила генетически модифицированных комаров в Бразилии, чтобы остановить там распространение лихорадки денге, передаёт Reuters.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann is licensed under CC BY 2.0

Эпидемиологическая ситуация в этой южноамериканской стране сильно ухудшилась за последние месяцы — более миллиона заражений. В некоторых регионах введено чрезвычайное положение.

Вирус денге не передаётся от человека человеку, а распространяется комарами Aedes aegypti. Специфичного лечения к нему не придумали, поэтому власти решили бороться с эпидемией альтернативными методами.

Биоинженеры модифицировали комариный геном таким образом, чтобы самки (как известно, кусаются только они) не доживали до взросления. Яйца ГМО комаров раскладывают в контейнерах вдоль дорог и в лесах и заливают водой. Спустя десять дней они вылупляются. По словам директора Oxitec в Бразилии Натальи Феррейры, такой способ позволяет сократить локальную популяцию A. aegypti на 90%.

Теоретически, генномодифицированные комары могут произвести жизнеспособное потомство, и что из него вырастет — неизвестно. Но пока нет достоверных свидетельств, что это может нанести вред людям.

ГМО комары в Бразилии