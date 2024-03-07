Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свердловской области разрабатывается система страхования врачей скорой помощи
Главный аргумент ЕС о законности изъятия доходов от активов РФ сочли абсурдом
Питательные продукты для похудения: варианты чтобы не чувствовать голод
Почему кошки любят смотреть телевизор
Литовские спецслужбы: Россия готова к боевым действиям на Украине ещё два года благодаря высоким ценам на нефть и обходу санкций
Показатель уровня бедности в РФ обновил исторический минимум
Бородин призвал наказывать артистов, выступающих под фонограмму
У Hasbro и Wizards of the Coast в разработке около 40 видеоигр
Потрясающее сочетание цитрусовых и руколы удивит всех домашних, даем рецепт салата
Какие тайны хранит Солнце?: ученые наконец раскрыли источник аномального прогрева

Ученые обнаружили аномальный нагрев в верхних слоях атмосферы Солнца

3:12
Наука

В своем исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук представили полную физическую картину аномального прогрева верхних слоев атмосферы Солнца, включая солнечную корону и хромосферу.

Ученые обнаружили аномальный нагрев в верхних слоях атмосферы Солнца
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Загадка аномального прогрева короны является одной из восьми ключевых проблем современной астрономии. Подобным образом, феномен аномального прогрева хромосферы Солнца остается вызывающим замешательство для физиков.

Наблюдения, полученные с использованием крупных телескопов и космических аппаратов, позволили выявить потенциальную магнитную активность, которая, вероятно, является источником этого прогрева. В то же время, различные теоретические исследования предложили разнообразные механизмы прогрева, однако ни один из них не был окончательно подтвержден. Таким образом, наше понимание процессов прогрева верхних слоев солнечной атмосферы остается неполным.

Данное исследование предлагает новый подход, отходящий от традиционного причинно-следственного метода. Вместо этого, оно исходит из результатов и возвращает к причинам. Анализ характеристик верхних слоев атмосферы, а затем выявление корреляций с различными магнитными полями — единственным известным источником энергии, необходимой для прогрева этих слоев.

В рамках исследования вся верхняя атмосфера рассматривается как единая система, подвергающаяся аномальному прогреву и сохраняющая аномально высокие температуры на протяжении продолжительного времени. Следовательно, наиболее подходящим и необходимым методом исследования является анализ долговременных наблюдений полной хромосферы и короны.

После многолетних наблюдений глобальной хромосферы в линии Ca II K и глобальной короны в корональной зеленой линии, исследование впервые дает четкий ответ на вопрос о механизме аномального прогрева верхней атмосферы.

Исследователи обнаружили, что основным источником тепла для спокойной хромосферы являются сетевые магнитные поля, причем магнитная конфигурация их структур купола существенно затрудняет выход заряженных частиц, тепловой энергии и определенных волн из верхней части хромосферы.

Они также выяснили, что активная хромосфера в форме бабочки получает тепло от магнитных полей в активных и эфемерных областях, а также от передачи нисходящей энергии, происходящей в короне.

Интересно, что магнитные поля в эфемерных областях оказывают гораздо большее влияние на прогрев активной хромосферы, чем в активных областях. Прогрев спокойной хромосферы является ключевым фактором прогрева всей хромосферы.

Исследователи также показали, что прогрев магнитных полей в активных и эфемерных областях приводит к пространственному распределению активной хромосферы и активной короны в форме бабочки. Этот процесс прогрева демонстрирует долгосрочную эволюцию, согласованную с циклом солнечной активности.

Кроме того, прогрев сетевых полей приводит к продолжительной эволюции всей фоновой хромосферы и короны, противоположной солнечному циклу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
Литовские спецслужбы: Россия готова к боевым действиям на Украине ещё два года благодаря высоким ценам на нефть и обходу санкций
Показатель уровня бедности в РФ обновил исторический минимум
Бородин призвал наказывать артистов, выступающих под фонограмму
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США
Ученые обнаружили аномальный нагрев в верхних слоях атмосферы Солнца
У Hasbro и Wizards of the Coast в разработке около 40 видеоигр
Потрясающее сочетание цитрусовых и руколы удивит всех домашних, даем рецепт салата
Эвелина Блёданс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко
Один танк Leopard 2 ВСУ врезался в другой, в результате оба сгорели
Московская область борется с дефицитом специалистов на рынке труда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников