Ученые выяснили, могут ли супервулканы вызвать новый ледниковый период на Земле

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Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию

2:04
Наука

Американские ученые из университета в Нью-Йорке провели оценку потенциальных воздействий возможного извержения супервулкана на климат Земли. Эти результаты исследования были опубликованы в журнале Climate.

Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию
Фото: Openverse by Japan Meteorological Agency (satellite), Digital Typhoon is licensed under CC BY 4.0

Супервулканами называют вулканы огромной мощности, которые образуются за счет долгого накопления магмы под землей. Их извержения встречаются крайне редко, но каждое такое событие может иметь серьезные последствия.

Например, извержение супервулкана Тоба в Индонезии 75 тысяч лет назад привело к резкому похолоданию на планете из-за огромного количества пепла и газов, выброшенных в атмосферу. Считается, что это способствовало массовому вымиранию животных, растений и значительной части человечества.

Ранее проведенные исследования указывали на то, что потенциальное понижение температуры из-за вулканической зимы может варьироваться от 2°C до 8°C.

В этом новом исследовании ученые с помощью компьютерного моделирования предсказали последствия катастрофы, подобной извержению вулкана Тоба. Их расчеты показали, что даже при самом мощном извержении температура на Земле упадет не более чем на 1,5°C.

По мнению ученых, различия в оценках температуры связаны с переменной, которую сложно предсказать: размером частиц серы, выброшенных в атмосферу при суперизвержении.

Путем моделирования суперизвержений с использованием различных размеров частиц исследователи выяснили, что они, вероятно, не окажут столь значительного влияния на глобальную температуру, как крупнейшие извержения в настоящее время. Например, извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году вызвало понижение глобальной температуры всего на 0,5°C в течение двух лет.

Ученые также подчеркнули, что их результаты указывают на недостаточную эффективность геоинженерных проектов, направленных на создание условий вулканической зимы путем распыления в атмосфере аэрозолей на основе серы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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