Скрытая опасность: как жара превращает ваш мозг в кипящий котел

Продолжительное воздействие высоких температур представляет серьёзное испытание для организма, особенно для сосудов сердца и мозга, что может повысить риск инфаркта и развитие острого ишемического инсульта.
Опубликованное в журнале JAMA Network Open исследование, основанное на анализе данных 82 тысяч пациентов с острым ишемическим инсультом в Китае за период с 2019 по 2021 год, показало, что продолжительное воздействие высоких температур значительно увеличивает риск инсульта и других осложнений.
При длительном перегреве организма кровь может сгущаться из-за быстрой потери жидкости, что приводит к нарушению кровообращения в сосудах головного мозга. Исследователи рекомендуют людям с факторами риска инсульта избегать перегревания, строго соблюдая правила безопасности.
Специалисты настоятельно рекомендуют избегать физических нагрузок при повышенной температуре, включая занятия спортом. Особую опасность представляют наклоны туловища и резкие повороты шеи, которые могут ухудшить кровообращение и увеличить риск инсульта.
Жители северных регионов, не привыкшие к высоким температурам, а также люди с аритмией, дислипидемией, фибрилляцией предсердий и пожилые особенно подвержены риску.
Также недавние исследования показали, что искусственный интеллект помог выявить различия в алгоритмах действия мозга у мужчин и женщин, что может отразиться на их поведенческих особенностях.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.