Скрытая опасность: как жара превращает ваш мозг в кипящий котел

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Китайские учёные рассказали, что жаркая погода повышает риск инсульта

1:29
Наука

Продолжительное воздействие высоких температур представляет серьёзное испытание для организма, особенно для сосудов сердца и мозга, что может повысить риск инфаркта и развитие острого ишемического инсульта.

Китайские учёные рассказали, что жаркая погода повышает риск инсульта
Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Опубликованное в журнале JAMA Network Open исследование, основанное на анализе данных 82 тысяч пациентов с острым ишемическим инсультом в Китае за период с 2019 по 2021 год, показало, что продолжительное воздействие высоких температур значительно увеличивает риск инсульта и других осложнений.

При длительном перегреве организма кровь может сгущаться из-за быстрой потери жидкости, что приводит к нарушению кровообращения в сосудах головного мозга. Исследователи рекомендуют людям с факторами риска инсульта избегать перегревания, строго соблюдая правила безопасности.

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать физических нагрузок при повышенной температуре, включая занятия спортом. Особую опасность представляют наклоны туловища и резкие повороты шеи, которые могут ухудшить кровообращение и увеличить риск инсульта.

Жители северных регионов, не привыкшие к высоким температурам, а также люди с аритмией, дислипидемией, фибрилляцией предсердий и пожилые особенно подвержены риску.

Также недавние исследования показали, что искусственный интеллект помог выявить различия в алгоритмах действия мозга у мужчин и женщин, что может отразиться на их поведенческих особенностях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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