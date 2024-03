Скрытая опасность: как жара превращает ваш мозг в кипящий котел

Your browser does not support the audio element.

Продолжительное воздействие высоких температур представляет серьёзное испытание для организма, особенно для сосудов сердца и мозга, что может повысить риск инфаркта и развитие острого ишемического инсульта.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license