Центр погоды "Фобос" предупредил о внезапно начавшейся магнитной буре. Ее вызвали три вспышки на Солнце

"Фобос": На Земле началась неожиданная магнитная буря — первая в году

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Мощные вспышки на Солнце вызвали неожиданную магнитную бурю на Земле, сообщили в центре погоды "Фобос".

Метеорологи заявили, что начавшуюся магнитную бурю не прогнозировали, поэтому вероятно, что она не будет усиливаться и вскоре прекратится.

"Это первая магнитная буря с начала года", — сообщили синоптики.

Сотрудники центра объяснили, что в результате трех мощных вспышек часть солнечного вещества затронула Землю. Буре присвоен класс G1.

Ученые предупреждают, что сильные магнитные бури могут вызывать у людей головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Недомогания связаны с замедлением капиллярного кровотока во время магнитных колебаний и, как следствие, кислородным голоданием тканей.