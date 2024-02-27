Центр погоды "Фобос" предупредил о внезапно начавшейся магнитной буре. Ее вызвали три вспышки на Солнце

Мощные вспышки на Солнце вызвали неожиданную магнитную бурю на Земле, сообщили в центре погоды "Фобос".
Метеорологи заявили, что начавшуюся магнитную бурю не прогнозировали, поэтому вероятно, что она не будет усиливаться и вскоре прекратится.
"Это первая магнитная буря с начала года", — сообщили синоптики.
Сотрудники центра объяснили, что в результате трех мощных вспышек часть солнечного вещества затронула Землю. Буре присвоен класс G1.
Ученые предупреждают, что сильные магнитные бури могут вызывать у людей головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Недомогания связаны с замедлением капиллярного кровотока во время магнитных колебаний и, как следствие, кислородным голоданием тканей.
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