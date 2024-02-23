Борьба с одиночеством: как физическая активность становится секретным оружием

Группа исследователей из нескольких престижных научных учреждений мира провела эксперимент, который позволил выявить метод противодействия одиночеству.
Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Mental Health. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что физическая активность в значительной мере способна компенсировать негативные последствия потери социальных контактов.
Эксперимент включал 317 молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет и 30 взрослых в возрасте от 18 до 63 лет. С использованием современных инструментов, таких как акселерометры, электронные дневники и визуализация мозга, ученые отслеживали различные параметры физического и психологического состояния участников.
Для многих одиноких людей естественным последствием социальной изоляции является снижение уровня эмоционального благополучия. Однако ученые заявляют, что ситуацию можно исправить. В ходе эксперимента было установлено, что начало заниматься физическими упражнениями, включая ходьбу и другие виды активности, приводило к улучшению эмоционального состояния.
Интересно, что положительный эффект наблюдался даже при невысокой степени активности. Еще одним замечательным результатом было то, что параметры функций мозга выявили следующую закономерность: чем выше риск депрессии из-за одиночества, тем больше выгоды приносили физические упражнения.
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