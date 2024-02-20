НИИ молекулярной электроники запустил серийное производство конденсаторов на кремнии

В Москве запущено производство кремниевых конденсаторов

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В Москве запущено серийное производство кремниевых конденсаторов, сообщает пресс-служба НИИ молекулярной электроники, усовершенствовавшего технологию их изготовления.

Фото: Wikimedia Commons

Такие конденсаторы находят применение в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации. Теперь их научились выращивать на кремниевой пластине.

"Наша новая технология позволила не только увеличить удельную емкость конденсаторов, но и существенно повысила надёжность их работы, обеспечив высокую температурную стабильность параметров и самовосстановление после электрического пробоя", — рассказал генеральный директор АО "НИИМЭ" Александр Кравцов.

Уже выпущено более миллиона изделий. 200 тысяч из которых отправлены заказчикам — российским производителям электронных компонентов.

"Сегодня мы продолжаем развивать технологию и планируем выйти на производство 1,5 миллиона изделий в год", — пояснил Кравцов.

Кремниевые конденсаторы выпускаются на базе производственных мощностей одной из промышленных площадок ОЭЗ "Технополис Москва".

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, уже можно говорить о формировании устойчивого спроса на радиоэлементы российского происхождения, что "стало серьёзным драйвером для развития отечественной микроэлектроники".