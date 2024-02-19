Из-за изменений климата саранча распространяется по миру — это грозит массовым голодом

Глобальное потепление чревато расширением ареала обитания саранчи до 25%, что в конечном счёте угрожают продовольственной безопасности, предупредили сингапурские и китайские ученые в Science Advances.
По их словам, наибольшему риску пострадать от нашествий вредителей подвергаются Африка, Ближний Восток и Южная Азия. В этих регионах саранча чувствует себя особенно вольготно. Она собирается в рои численностью до 80 миллионов особей на площади один квадратный километр. За день такая стая способна уничтожить сельскохозяйственные культуры в количестве, достаточном для пропитания 35 тысяч человек.
Специалисты назвали 10 стран — горячих точек, которым грозят набеги саранчи. Это даже не соседствующие друг с другом Марокко, Индия и Алжир или Пакистан и Саудовская Аравия. Дело в том, что распространению насекомых сильно способствует ветер и в целом климатические изменения, в том числе связанные с феноменом Эль-Ниньо.
"Так как Африка и Южная Азия — это важные житницы мира, одновременное возникновение саранчовых кризисов может привести к серьезному неурожаю, что поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность", — предупредили исследователи.
По их словам, даже если человечество одумается и снизит выбросы углерода, обозримом будущем это не решит проблему саранчи.
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