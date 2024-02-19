Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенатор Цеков назвал решение Хрущёва о передаче Крыма Украине незаконным
Нарколог Холдин указал на связь курения и язвы
Британский беспилотник с внушительным грузом взрывчатки перехвачен в ДНР
Поток туристов из Воронежа в Сочи вырос за 2023 год на 7%
Педиатр Шаракшинова рассказали, как распознать расстройство ЖКТ у ребенка
Служебных собак МЧС вооружат FPV-камерами
В Киеве заявили, что сдача Авдеевки — это успешная операция ВСУ
Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алина Горбачёва попали в список участников Кубка Первого канала
Из-за изменений климата саранча распространяется по миру — это грозит массовым голодом

Science Advances предупредил об угрозе расширения ареала саранчи до 25%

1:24
Наука

Глобальное потепление чревато расширением ареала обитания саранчи до 25%, что в конечном счёте угрожают продовольственной безопасности, предупредили сингапурские и китайские ученые в Science Advances.

Science Advances предупредил об угрозе расширения ареала саранчи до 25%
Фото: Flickr by Wild Center

По их словам, наибольшему риску пострадать от нашествий вредителей подвергаются Африка, Ближний Восток и Южная Азия. В этих регионах саранча чувствует себя особенно вольготно. Она собирается в рои численностью до 80 миллионов особей на площади один квадратный километр. За день такая стая способна уничтожить сельскохозяйственные культуры в количестве, достаточном для пропитания 35 тысяч человек.

Специалисты назвали 10 стран — горячих точек, которым грозят набеги саранчи. Это даже не соседствующие друг с другом Марокко, Индия и Алжир или Пакистан и Саудовская Аравия. Дело в том, что распространению насекомых сильно способствует ветер и в целом климатические изменения, в том числе связанные с феноменом Эль-Ниньо.

"Так как Африка и Южная Азия — это важные житницы мира, одновременное возникновение саранчовых кризисов может привести к серьезному неурожаю, что поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность", — предупредили исследователи.

По их словам, даже если человечество одумается и снизит выбросы углерода, обозримом будущем это не решит проблему саранчи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Педиатр Шаракшинова рассказали, как распознать расстройство ЖКТ у ребенка
Служебных собак МЧС вооружат FPV-камерами
В Киеве заявили, что сдача Авдеевки — это успешная операция ВСУ
Science Advances предупредил об угрозе расширения ареала саранчи до 25%
Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алина Горбачёва попали в список участников Кубка Первого канала
Пригород Авдеевки усеян грудами бронетехники после бесконтрольного бегства ВСУ
Что означает F1 на упаковке семян?
Какао на кокосовом молоке: даже без сахара получается сладким и насыщенным
Почему уличная кошка - отличный выбор: аспекты для внимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников