Из-за изменений климата саранча распространяется по миру — это грозит массовым голодом

Science Advances предупредил об угрозе расширения ареала саранчи до 25%

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление чревато расширением ареала обитания саранчи до 25%, что в конечном счёте угрожают продовольственной безопасности, предупредили сингапурские и китайские ученые в Science Advances.

Фото: Flickr by Wild Center

По их словам, наибольшему риску пострадать от нашествий вредителей подвергаются Африка, Ближний Восток и Южная Азия. В этих регионах саранча чувствует себя особенно вольготно. Она собирается в рои численностью до 80 миллионов особей на площади один квадратный километр. За день такая стая способна уничтожить сельскохозяйственные культуры в количестве, достаточном для пропитания 35 тысяч человек.

Специалисты назвали 10 стран — горячих точек, которым грозят набеги саранчи. Это даже не соседствующие друг с другом Марокко, Индия и Алжир или Пакистан и Саудовская Аравия. Дело в том, что распространению насекомых сильно способствует ветер и в целом климатические изменения, в том числе связанные с феноменом Эль-Ниньо.

"Так как Африка и Южная Азия — это важные житницы мира, одновременное возникновение саранчовых кризисов может привести к серьезному неурожаю, что поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность", — предупредили исследователи.

По их словам, даже если человечество одумается и снизит выбросы углерода, обозримом будущем это не решит проблему саранчи.