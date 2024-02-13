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Извержение вулкана в Исландии может привести к разрушению зданий, рассказал вулканолог

Вулканолог Плечев рассказал о последствиях извержения вулкана в Исландии

2:18
Наука

На полуострове Рейкьянес в Исландии произошло второе вулканическое извержение за год. Этот вулкан расположен всего в 40 километрах от столицы Рейкьявика, однако пока нет информации о пострадавших.

Вулканолог Плечев рассказал о последствиях извержения вулкана в Исландии
Фото: La Sicilia

Город Гриндавик пострадал от распространения лавы, и его жители были эвакуированы несколько месяцев назад. На ночь с среды на четверг, 8 февраля, постояльцы известного спа-курорта "Голубая лагуна", расположенного рядом с вулканом, также были вынуждены эвакуироваться.

Трещина от извержения достигла трех километров в длину, и столица Исландии, Рейкьявик, могла видеть фонтаны лавы.

В интервью с Общественной Службой Новостей вулканолог и доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев отметил, что извержение данного вулкана — необычное событие.

"Рейкьянес — это часть подводного срединно-атлантического хребта, выходящего на поверхность в Исландии. Там есть каньончик — трещина, разделяющая американскую и европейскую плиты, где образуется Атлантический океан. Извержения вулканов там связаны с этим процессом", — пояснил специалист.

Плечев также подчеркнул, что на Рейкьянесе присутствуют все типы вулканических пород, а не вулканические породы встречаются крайне редко.

"Это извержение — трещинного типа. Хотя вулканы на Рейкьянесе извергались многие тысячи лет, за последние сто лет их активность уменьшилась. Однако сейчас происходит смещение активности на Запад. Это связано с гипотезой о постепенном смещении зоны спрединга в новую зону, где извергался Эйяфьядлайёкюдль", — добавил он.

Плечев сказал, что факт извержения на Рейкьянесе свидетельствует о том, что эта зона остается активной. Однако он отметил, что с практической точки зрения это извержение не является серьезной угрозой.

"Во время извержения трещинного типа лава вытекает в стороны из трещин. Это не очень комфортно для нахождения поблизости, но не имеет глобальных последствий. Трещина проходит поселок Гриндавик, и лава может покрыть его. Однако люди были эвакуированы заблаговременно", — пояснил он.

Он также отметил, что помимо разрушения зданий, других серьезных последствий не ожидается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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