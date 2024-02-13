Российские учёные назвали страны, которые участвуют в международной системе работорговли

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Учёные МГУ включили США и Великобританию в список стран, "покупающих" рабов

2:27
Наука

Исследование, проведённое географами МГУ, представило карту современного рабства, основанную на анализе данных из различных источников, включая Глобальный индекс рабства, международные организации труда и миграции, а также отчеты австралийского фонда Walk Free.

Учёные МГУ включили США и Великобританию в список стран, "покупающих" рабов
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Одним из ключевых выводов исследования, опубликованного в сборнике "Эволюционное страноведение: теория и практика", является то, что рабство в настоящее время стало "социальной нормой" для определённых стран.

Обнаружено, что некоторые из самых богатых и успешных государств мира выступают в качестве основных заказчиков и эксплуататоров рабства, что подрывает стереотипы о рабстве, связанные только с менее развитыми странами, сообщает "Вокруг Света".

Исследователи выделили три основных группы государств, задействованных в международном рабовладельческом рынке: страны-доноры, транзитные страны и страны-реципиенты. Страны Африки, Южной и Восточной Азии, а также Тихоокеанского региона относятся к группе стран-доноров. Транзитные страны, через которые происходит транспортировка рабовладельческих "товаров", находятся в центральных частях материков и включают страны Центральной Америки, Центральной Европы и Центральной Азии. Страны-реципиенты, являющиеся основными получателями и эксплуататорами рабства, включают в себя такие государства, как США, Великобритания, Германия, Франция, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Пакистан и Бангладеш.

Интересно отметить, что некоторые страны, такие как Индия, Китай, Мексика и Афганистан, являются как донорами, так и реципиентами в системе рабства. Это объясняется большой численностью населения и географическим положением этих стран, которые оказываются между ключевыми участниками работорговли.

Отдельно выделяются страны, которые оказываются на отшибе работорговли из-за своей удалённости от основных маршрутов поставок. К таким странам относятся Австралия, страны Океании и некоторые латиноамериканские страны, такие как Чили. В этих регионах невыгодно использовать рабский труд из-за особенностей географического положения.

Исследование подчеркивает, что даже развитые политически и социально страны остаются частью преступной системы рабства. Система работорговли адаптируется к современным вызовам, включая пандемию COVID-19, и остаётся прибыльной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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