Российские учёные назвали страны, которые участвуют в международной системе работорговли

Учёные МГУ включили США и Великобританию в список стран, "покупающих" рабов

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое географами МГУ, представило карту современного рабства, основанную на анализе данных из различных источников, включая Глобальный индекс рабства, международные организации труда и миграции, а также отчеты австралийского фонда Walk Free.

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Одним из ключевых выводов исследования, опубликованного в сборнике "Эволюционное страноведение: теория и практика", является то, что рабство в настоящее время стало "социальной нормой" для определённых стран.

Обнаружено, что некоторые из самых богатых и успешных государств мира выступают в качестве основных заказчиков и эксплуататоров рабства, что подрывает стереотипы о рабстве, связанные только с менее развитыми странами, сообщает "Вокруг Света".

Исследователи выделили три основных группы государств, задействованных в международном рабовладельческом рынке: страны-доноры, транзитные страны и страны-реципиенты. Страны Африки, Южной и Восточной Азии, а также Тихоокеанского региона относятся к группе стран-доноров. Транзитные страны, через которые происходит транспортировка рабовладельческих "товаров", находятся в центральных частях материков и включают страны Центральной Америки, Центральной Европы и Центральной Азии. Страны-реципиенты, являющиеся основными получателями и эксплуататорами рабства, включают в себя такие государства, как США, Великобритания, Германия, Франция, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Пакистан и Бангладеш.

Интересно отметить, что некоторые страны, такие как Индия, Китай, Мексика и Афганистан, являются как донорами, так и реципиентами в системе рабства. Это объясняется большой численностью населения и географическим положением этих стран, которые оказываются между ключевыми участниками работорговли.

Отдельно выделяются страны, которые оказываются на отшибе работорговли из-за своей удалённости от основных маршрутов поставок. К таким странам относятся Австралия, страны Океании и некоторые латиноамериканские страны, такие как Чили. В этих регионах невыгодно использовать рабский труд из-за особенностей географического положения.

Исследование подчеркивает, что даже развитые политически и социально страны остаются частью преступной системы рабства. Система работорговли адаптируется к современным вызовам, включая пандемию COVID-19, и остаётся прибыльной.