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Почему почти все планеты круглые? Узнали у астрофизиков: всё дело — в гравитации

Астрофизики объяснили круглую форму большинства небесных тел

1:38
Наука

Почти все крупные небесные тела — круглые, давно заметило человечество. Live Science поинтересовался у учёных, почему.

Астрофизики объяснили круглую форму большинства небесных тел
Фото: NASA is licensed under Public domain

"Удивительно, что мы знаем о таком количестве круглых объектов в космосе", — подтвердила астрофизик из Программы исследования экзопланет NASA Анджали Трипати.

Всё дело в гравитации, или, точнее сказать, самогравитации, объясняет она: набрав достаточную массу, планета стягивает самоё себя внутрь, принимая геометрически самую выгодную форму — сферическую.

По её словам, образование небесных тел сродни снежному кому — пыль и газы собираются, слепляются друг с другом, объект разрастается, становится тяжелее и сильнее притягивает всё к себе.

"Гравитация тянет всю материю к центру тяжести", — согласен Бруно Мерин, астроном и глава Центра научных данных Европейского космического агентства в Мадриде.

Он сравнил это явление с кухонной раковиной, в которой вся вода стекается к сливному отверстию. С планетами — то же самое: "каждая частица материи пытается подобраться как можно ближе к центру тяжести".

Конечно, в космическом пространстве хватает спутников и астероидов неправильной формы, например похожий на картофелину Фобос. Они либо слишком малы, либо стали такими в результате столкновения с другими объектами.

В основном же всё круглое. Меркурий и Венера — почти идеальные шары, потому что они более твёрдые и медленнее вращаются; газовые гиганты Юпитер и Сатурн — заметно сплющены центробежной силой. Земля сплющена совсем слегка — менее чем на 1%, её форма по-научному называется геоид.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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