Океанологи померили, какой была температура в XIX веке, и пришли в ужас: с тех пор она выросла на 1,7 °C

Темпы глобального потепления превышают прогнозировавшиеся экспертами ООН

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские и американские океанологи узнали, как быстро растёт температура на нашей многострадальной планете. Для этого они изучили окаменевшие останки древних морских губок на дне Карибского моря.

Фото: Freepik

Учёные заметили, что содержание стронция в известковых оболочках долгоживущих губок вида Ceratoporella nicholsoni зависит от температуры воды, в которой они росли.

Исследователи собрали множество образцов губок у берегов островов Пуэрто-Рико и Санта-Крус, изучили их состав и установили, как менялась температура морских глубин с 1700 по 2020 год, а на основе этих данных сделали выводы о глобальном климате, которыми поделились в Nature Climate Change.

Оказалось, что с середины 1860 годов средняя температура увеличилась примерно на 1,7 °C, причём быстрее всего она росла в конце XX — начале XXI века.

"Полученные нами оценки почти на полградуса выше, чем те значения, которые были недавно получены Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Это очень большое превышение, которое свидетельствует о том, что мы давно, ещё в 2010–2012 годах, превысили отметку в 1,5 градуса Цельсия, установленную в Парижском соглашении по климату", — прокомментировал профессор Университета Западной Австралии (Кроули) Малкольм Маккалок.

Согласно общепринятой сейчас точке зрения, если не удержать глобальное потепление на уровне 1,5°, это может повлечь катастрофические последствия для цивилизации. Впрочем, с этим пессимистичным видением согласны далеко не все.