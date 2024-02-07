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Океанологи померили, какой была температура в XIX веке, и пришли в ужас: с тех пор она выросла на 1,7 °C

Темпы глобального потепления превышают прогнозировавшиеся экспертами ООН

1:43
Наука

Австралийские и американские океанологи узнали, как быстро растёт температура на нашей многострадальной планете. Для этого они изучили окаменевшие останки древних морских губок на дне Карибского моря.

Темпы глобального потепления превышают прогнозировавшиеся экспертами ООН
Фото: Freepik

Учёные заметили, что содержание стронция в известковых оболочках долгоживущих губок вида Ceratoporella nicholsoni зависит от температуры воды, в которой они росли.

Исследователи собрали множество образцов губок у берегов островов Пуэрто-Рико и Санта-Крус, изучили их состав и установили, как менялась температура морских глубин с 1700 по 2020 год, а на основе этих данных сделали выводы о глобальном климате, которыми поделились в Nature Climate Change.

Оказалось, что с середины 1860 годов средняя температура увеличилась примерно на 1,7 °C, причём быстрее всего она росла в конце XX — начале XXI века.

"Полученные нами оценки почти на полградуса выше, чем те значения, которые были недавно получены Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Это очень большое превышение, которое свидетельствует о том, что мы давно, ещё в 2010–2012 годах, превысили отметку в 1,5 градуса Цельсия, установленную в Парижском соглашении по климату", — прокомментировал профессор Университета Западной Австралии (Кроули) Малкольм Маккалок.

Согласно общепринятой сейчас точке зрения, если не удержать глобальное потепление на уровне 1,5°, это может повлечь катастрофические последствия для цивилизации. Впрочем, с этим пессимистичным видением согласны далеко не все.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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