Исследование, проведенное за последние 16 лет, сфокусировалось на расшифровке неандертальского генома, выявив присутствие от одного до четырех процентов неандертальских генов в геноме современных европейцев и азиатов.
Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого они обнаружили, что неандертальская ДНК оказывает влияние не только на здоровье, но и на внешность современных людей. Конкретно, форма носа у современных людей с европейским и азиатским происхождением может быть прослежена до неандертальского гена ATF3.
Исследователи провели анализ генетических профилей более чем шести тысяч жителей Латинской Америки с различным происхождением (европейским, африканским, и местным), а также изучили фотографии их лиц. Оказалось, что у тех, кто унаследовал ген ATF3 от неандертальцев, высота носа значительно больше, чем у других, сообщает Communications Biology.
Особенно интересным оказалось то, что этот участок генома, отвечающий за высоту носа, демонстрирует явные признаки работы естественного отбора. То есть, у тех, кто наследовал этот ген, было больше эволюционных преимуществ, что делало их более способными к выживанию в условиях холодного европейского климата.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.