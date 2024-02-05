Связь с предками: эту часть тела европейцы унаследовали от неандертальцев

Ученые назвали особенности нашего организма, которые сохранились от неандертальцев

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное за последние 16 лет, сфокусировалось на расшифровке неандертальского генома, выявив присутствие от одного до четырех процентов неандертальских генов в геноме современных европейцев и азиатов.

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Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого они обнаружили, что неандертальская ДНК оказывает влияние не только на здоровье, но и на внешность современных людей. Конкретно, форма носа у современных людей с европейским и азиатским происхождением может быть прослежена до неандертальского гена ATF3.

Исследователи провели анализ генетических профилей более чем шести тысяч жителей Латинской Америки с различным происхождением (европейским, африканским, и местным), а также изучили фотографии их лиц. Оказалось, что у тех, кто унаследовал ген ATF3 от неандертальцев, высота носа значительно больше, чем у других, сообщает Communications Biology.

Особенно интересным оказалось то, что этот участок генома, отвечающий за высоту носа, демонстрирует явные признаки работы естественного отбора. То есть, у тех, кто наследовал этот ген, было больше эволюционных преимуществ, что делало их более способными к выживанию в условиях холодного европейского климата.