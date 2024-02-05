В России запретят популяризацию VPN-сервисов

В России с 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роскомнадзор.
Известно, что в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.
"VPN-сервисы относятся к таким средствам", — уточняют в ведомстве.
Кроме того, было заявлено, что с начала весны будут приняты все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к материалам, работающим на популяризацию VPN-сервисов.
Ранее сообщалось о том, что в Верховной раде разрабатывают альтернативный проект по мобилизации заключённых на Украине. Зампред комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что мобилизация заключённых поможет восполнить потери ВСУ.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.