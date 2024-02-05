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В России запретят популяризацию VPN-сервисов

В РФ с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

0:52
Наука » Технологии

В России с 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роскомнадзор.

В РФ с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Известно, что в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.

"VPN-сервисы относятся к таким средствам", — уточняют в ведомстве.

Кроме того, было заявлено, что с начала весны будут приняты все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к материалам, работающим на популяризацию VPN-сервисов.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной раде разрабатывают альтернативный проект по мобилизации заключённых на Украине. Зампред комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что мобилизация заключённых поможет восполнить потери ВСУ.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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