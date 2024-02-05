В России запретят популяризацию VPN-сервисов

В РФ с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В России с 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роскомнадзор.

Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Известно, что в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.

"VPN-сервисы относятся к таким средствам", — уточняют в ведомстве.

Кроме того, было заявлено, что с начала весны будут приняты все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к материалам, работающим на популяризацию VPN-сервисов.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной раде разрабатывают альтернативный проект по мобилизации заключённых на Украине. Зампред комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что мобилизация заключённых поможет восполнить потери ВСУ.