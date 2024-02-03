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Как мыться в космосе: откровения астронавтки NASA

Космонавты поделились особенностями гигиены на МКС

1:26
Наука

В космосе приходится мыть голову из пакета, призналась астронавтка NASA Кэрен Найберг. Она записала видео, в котором ответила на частые вопросы о космической гигиене.

Космонавты поделились особенностями гигиены на МКС
Фото: NASA

Найберг даже продемонстрировала процедуру мытья головы. Она нанесла на волосы несколько капель воды из пакета, затем не требующий смывания шампунь, интенсивно втёрла это всё в голову полотенцем и слегка смыла. Волосы, по её словам, отлично сохнут сами, а небольшое количество воды, улетевшее в процессе, уловит система кондиционирования воздуха МКС.

Астронавты пользуются одноразовыми полотенцами, но экономно, потому что их запас, как и других средств гигиены, ограничен. Именно поэтому при чистке зубов воду им приходится проглатывать, потому что сплюнуть её, кроме как в полотенце, некуда.

Бреются космонавты, понятное дело, вообще без воды. Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка показал, как. Гель для бритья самый обычный, разве что отверстие есть в тюбике, за которое его цепляют, чтобы не улетел. Бритвенный станок постоянно протирается сухой салфеткой, а лицо по окончании процедуры — влажной, которую кладут сушиться: на МКС каждый миллилитр воды на счету.

Приведя себя в порядок, космонавты тщательно убирают за собой, вытирая все поверхности — любая капля, попав в оборудование, может стать роковой.

Как моются космонавты
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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