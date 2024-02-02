Пентагон хочет использовать звездолёт Илона Маска Starship для секретных миссий

Пентагон обратился к SpaceX с предложением о сотрудничестве

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Пентагон хочет использовать звездолёт Илона Маска Starship для опасных или секретных миссий, сообщает Aviation Week во вторник.

Фото: SpaceX

По сведениям издания, с соответствующим предложением американское минобороны обратилось к компании SpaceX. Там пока размышляют.

Многоразовая ракета Starship может быть временно передана военным для выполнения конкретного полёта с возвратом или продана совсем, объяснил старший советник SpaceX Гэри Генри на конференции по космической мобильности 30 января.

"Мы изучаем все возможные варианты решения этих вопросов", — заявил он.

По его словам, опыт такого сотрудничества есть — SpaceX уже заключила контракт с департаментом ВВС на разработку миссии Rocket Cargo для доставки грузов в космос.

В свою очередь, директор по освоению и интеграции космоса этого департамента полковник Эрик Фелт подтвердил, что заказ услуг у частных подрядчиков может происходить в двух форматах — с временной передачей транспортного средства (в данном случае ракеты) и с его выкупом.