Где сейчас делают вино такое же, как в Древнем Риме

Учёные узнали, каким было на вкус древнеримское вино

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Учёные узнали, каким было на древнеримское вино — они экспериментально доказали, что на его вкус и запах влияла форма посуды, в котором оно выдерживалось.

Фото: Wikimedia Commons

Из дошедших до нас античных рукописей известно, что вино созревало в специальных глиняных кувшинах — долиях (dolium). У них заострённое дно, поэтому такие сосуды вкапывали в землю.

В наше время в виноделии применяются металлические ёмкости. Авторы новой работы, опубликованной в журнале Antiquity, сравнили современную продукцию с изготовленной в традиционной посуде, и убедились, что на её качестве отражается не только материал стенок сосуда, но и его форма.

Осадок скапливается на узком дне долия и по минимуму контактирует с остальным содержимым, благодаря чему у него дольше срок хранения и красивее благородный золотисто-оранжевый оттенок.

Кроме того, закапывая долий на разную глубину, древние виноделы регулировали температуру реакционной массы и её pH, из-за чего их напиток был насыщен сотолоном — соединением, придающим вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов.

Даже состав почвы, в которую закопан долий, может повлиять на окончательный результат алкогольного производства по античным технологиям, ведь глиняные стенки — пористые.

Похожие кувшины, до сих пор применяющиеся в современном виноделии, учёные нашли только в Грузии. Там они называются квеври. И что самое интересное — это чисто грузинское ноу-хау: самым старым найденным квеври не меньше 5000 лет, то есть они изобретены задолго до древних римлян.