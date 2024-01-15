В США обнаружили лес времен динозавров

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Старейший лес в мире расположен всего в нескольких минутах езды от Нью-Йорка: его возраст составляет 385 миллионов лет, и он был заселен динозаврами.

Фото: openverse by sashomasho is licensed under CC BY-SA 2.0.

Следы этого доисторического леса были обнаружены рядом с маленьким городом Каир в США. Обширная чаща простирается более чем на 300 километров. Ученые обнаружили в окаменелостях уникальные следы древней растительной жизни.

Эволюция этих деревьев отметила начало значительных изменений в климате планеты, так как они извлекали углекислый газ из воздуха и создавали атмосферу, в которой сегодня обитают люди. Фрагменты старейшего ископаемого леса были обнаружены в карьере в штате Нью-Йорк во время колонкового бурения, проведенного исследовательской группой в 2019 году.

Считается, что лес был уничтожен наводнением, поскольку было обнаружено множество окаменелых рыб на поверхности карьера.

Археологические раскопки на месте были обнаружены в 2009 году, и исследователи потратили много лет на анализ корней для точного определения возраста деревьев и определения видов, населявших лес. По имеющимся данным, скалы в лесу датируются примерно 385 миллионами лет.

Палеоботаник из Кардиффского университета Кристофер Берри рассказал, что, стоя на поверхности карьера, можно воображать себе древний лес, идя по корням деревьев. Кардиффский университет утверждает, что лес, располагавшийся за пределами Нью-Йорка и Пенсильвании, оказал значительное влияние на историю Земли.

Исследователи утверждают, что обнаруженные древние породы содержат окаменелые "древесные корни" десятков старых деревьев, представляя собой важный период в истории планеты.

Деревья в этом древнем лесу, вероятно, достигали высоты 20 метров, а их стволы имели диаметр до 1,5 метра. Окаменелые корни демонстрировали горизонтальные радиальные узоры, исходившие от места, где когда-то росли вертикальные стволы. Считается, что стволы принадлежат археоптерису — древесным деревьям с крупными корнями и ветвями, покрытыми листьями. Каждое дерево в древнем лесу размножалось спорами, а не семенами.

Ожидается, что в лесу также будут обнаружены другие виды деревьев, такие как кладоксилопсиды — вымершая группа папоротников. Еще один вид деревьев обнаружен, но его идентификация еще предстоит.

Геолог из Стэнфордского университета Кевин Бойс подчеркнул, что эти конкретные деревья в лесу Каир оказали значительное влияние на древний климат, запуская процесс выветривания, который убирал углекислый газ из атмосферы и превращал его в ионы углерода, затем поглощаемые подземными водами и известняком.

По словам Кристофера Берри, ученые смогли пробурить ископаемую почву между деревьями, исследуя геохимические изменения в почве. До обнаружения древнего леса в Каире, лес Гильбоа, обнаруженный в конце 19 века, считался самым древним. Деревья там, известные как одни из первых растений на Земле, достигали примерно 9 метров в высоту и напоминали папоротник без древесины.

Ископаемый лес в Каире не открыт для публики, чтобы сохранить землю для дальнейших исследований.