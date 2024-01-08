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Ученые нашли пользу невербальной демонстрации стресса

1:14
Наука

Психологи из университетов Портсмута и Ноттингем Трент в Великобритании провели исследование, объясняющее человеческое "стрессовое поведение", рассматриваемое ранее как непонятное с точки зрения эволюции.

Ученые нашли пользу невербальной демонстрации стресса
Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

В стрессе люди проявляют невербальные сигналы, такие как грызение ногтей и трогание лица, раскрывающие уязвимость человека. Эксперименты показали, что это поведение не только неопасно, но и полезно.

Ученые изучили, насколько надежно люди могут распознавать стресс по этим сигналам, записав видео участников, испытывающих стресс в условиях напряженного собеседования. Зрители, оценивая уровень стресса, совпадали с реальным напряжением, измеренным по анкетам и анализам концентрации гормона стресса, сообщает "Вокруг Света".

Авторы исследования считают, что эволюция развила этот механизм как честный сигнал слабости, позволяя привлекать внимание, поддержку и помощь. Демонстрация стресса, как выяснилось, делает людей не только более привлекательными, но и способствует кооперативному взаимодействию, что соответствует природе приматов, склонных к сотрудничеству и эмпатии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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