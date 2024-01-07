Сахар, несмотря на предупреждения диетологов, остается незаменимым продуктом с уникальными свойствами. Ученые из Университета Миннесоты выделяют несколько ключевых ролей сахара в пищевой промышленности и кулинарии.
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Аромат и баланс вкуса:
Сахар делает пищу сладкой, являясь "маркером" питательности.
Предпочтение сладкого вкуса у человека и животных врожденное и помогает выбирать более калорийную и безопасную еду.
Улучшает вкус и аромат пищи, а также балансирует сладость и кислотность в продуктах.
Золотистый цвет и аппетитная корочка:
Карамелизация сахаров придаёт продуктам желаемый цвет и аромат.
Широко используется в кондитерских изделиях, соусах, десертах и напитках.
Текстура:
Сахар делает выпечку воздушной, мороженое кремообразным.
Взаимодействует с водой, изменяя текстуру различных продуктов.
Брожение:
Кисломолочные бактерии используют сахар для ферментации, обеспечивая вкус и текстуру продуктов.
Процесс брожения поднимает тесто и увеличивает размеры выпечки.
Хранение:
Сахар увеличивает срок годности продуктов, поглощая влагу и препятствуя застыванию, сообщает "Вокруг Света".
Помогает сохранять цвет замороженных фруктов и предотвращать потемнение варенья.
Все эти свойства сахара подчеркивают его важность в приготовлении пищи, делая продукты привлекательными, вкусными и долговечными.
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