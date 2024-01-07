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Ученые назвали причины неспособности человечества отказаться от сахара

1:37
Наука

Сахар, несмотря на предупреждения диетологов, остается незаменимым продуктом с уникальными свойствами. Ученые из Университета Миннесоты выделяют несколько ключевых ролей сахара в пищевой промышленности и кулинарии.

Ученые назвали причины неспособности человечества отказаться от сахара
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Аромат и баланс вкуса:
  1. Сахар делает пищу сладкой, являясь "маркером" питательности.
  2. Предпочтение сладкого вкуса у человека и животных врожденное и помогает выбирать более калорийную и безопасную еду.
  3. Улучшает вкус и аромат пищи, а также балансирует сладость и кислотность в продуктах.
  • Золотистый цвет и аппетитная корочка:
  1. Карамелизация сахаров придаёт продуктам желаемый цвет и аромат.
  2. Широко используется в кондитерских изделиях, соусах, десертах и напитках.
  • Текстура:
  1. Сахар делает выпечку воздушной, мороженое кремообразным.
  2. Взаимодействует с водой, изменяя текстуру различных продуктов.
  • Брожение:
  1. Кисломолочные бактерии используют сахар для ферментации, обеспечивая вкус и текстуру продуктов.
  2. Процесс брожения поднимает тесто и увеличивает размеры выпечки.
  • Хранение:
  1. Сахар увеличивает срок годности продуктов, поглощая влагу и препятствуя застыванию, сообщает "Вокруг Света".
  2. Помогает сохранять цвет замороженных фруктов и предотвращать потемнение варенья.

Все эти свойства сахара подчеркивают его важность в приготовлении пищи, делая продукты привлекательными, вкусными и долговечными.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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