Ученые назвали причины неспособности человечества отказаться от сахара

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Сахар, несмотря на предупреждения диетологов, остается незаменимым продуктом с уникальными свойствами. Ученые из Университета Миннесоты выделяют несколько ключевых ролей сахара в пищевой промышленности и кулинарии.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Аромат и баланс вкуса:

Сахар делает пищу сладкой, являясь "маркером" питательности. Предпочтение сладкого вкуса у человека и животных врожденное и помогает выбирать более калорийную и безопасную еду. Улучшает вкус и аромат пищи, а также балансирует сладость и кислотность в продуктах.

Золотистый цвет и аппетитная корочка:

Карамелизация сахаров придаёт продуктам желаемый цвет и аромат. Широко используется в кондитерских изделиях, соусах, десертах и напитках.

Текстура:

Сахар делает выпечку воздушной, мороженое кремообразным. Взаимодействует с водой, изменяя текстуру различных продуктов.

Брожение:

Кисломолочные бактерии используют сахар для ферментации, обеспечивая вкус и текстуру продуктов. Процесс брожения поднимает тесто и увеличивает размеры выпечки.

Хранение:

Сахар увеличивает срок годности продуктов, поглощая влагу и препятствуя застыванию, сообщает "Вокруг Света". Помогает сохранять цвет замороженных фруктов и предотвращать потемнение варенья.

Все эти свойства сахара подчеркивают его важность в приготовлении пищи, делая продукты привлекательными, вкусными и долговечными.