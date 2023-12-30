Российская ракетно-космическая отрасль в 2023 году: фокус на военных спутниках связи и наблюдения

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2023 году российская ракетно-космическая отрасль активно работала над увеличением числа спутников связи и наблюдения, особенно в интересах Минобороны России. Всего за год было осуществлено 19 космических запусков, семь из которых были успешно выполнены в интересах военного ведомства. Специалисты отмечают преобладание высокоразрешающих оптических спутников, таких как "Барс-М" и "Раздан", предназначенных для картографирования земной поверхности и замены устаревших аппаратов.

Также вызывает интерес "Космос-2570" — аппарат радиотехнической разведки "Лотос-С1" №7, способный работать в сложных условиях. Некоторые западные наблюдатели обратили внимание на необычные маневры этого аппарата, включая отделение других объектов в процессе полета.

Эксперты подчеркивают, что хотя российская космическая программа продемонстрировала успехи, она все еще отстает от Запада в области спутников наблюдения и связи. Задачи в этой сфере остаются приоритетными для обеспечения контроля над быстроизменяющейся обстановкой в зоне стратегического военного интереса.