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Объяснено, почему человек дует на больное место

1:43
Наука

Эмпирические наблюдения за реакциями человеческого организма на физическую боль привели к вопросу: почему мы, ощущая боль, немедленно прибегаем к действиям, таким как прижимание, дутье на больное место и другие? Этот вопрос стал предметом исследования науки, которая проделала долгий путь в изучении нервной системы человека.

Объяснено, почему человек дует на больное место
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

С самых ранних времен ученые предполагали наличие рецепторов по всему телу, передающих сигналы о деформации тканей и вызывающих ощущение боли в мозге. Однако понимание принципов работы нервной системы и передачи нервных импульсов пришло с открытием нейронов. Большое внимание было уделено изучению механизмов передачи боли, и в 1965 году Уоллом и Мелзаком была предложена теория "Gate control theory of pain".

Согласно этой теории, различные виды аксонов отвечают за открытие и закрытие "ворот", по которым передаются сигналы болевых ощущений. Физическое воздействие, такое как вибрация, массаж или температура, может активировать эти аксоны, влияя на передачу болевых сигналов. Таким образом, наши реакции на боль, такие как трение, дутье или прижимание к болезненному месту, оказывают воздействие на работу нейронов, снижая передачу болевых импульсов и, следовательно, уменьшая ощущение боли, сообщает MyDiscoveries.

Эти инстинктивные действия, накопленные за десятки тысяч лет эволюции, стали частью нашего поведения, и только недавно человек смог осознать и объяснить подлинные механизмы этих реакций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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