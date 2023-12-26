Астрономы НАСА открыли в космосе звёздное скопление, похожее на новогоднюю ёлку. Впечатляющее видео выложено на днях на сайте агентства.
Строго говоря, Скопление Снежинки NGC 2264 в созвездии Единорога известно им давно — его открыл Уильям Гершель 8 января 1784 года.
Оно состоит из звёзд возрастом от одного до пяти миллионов лет и находится примерно в 2500 световых лет от Земли. Характерный для молодых светил бело-голубой мерцающий блеск и настроил учёных на праздничный лад.
Они совместили снимки, сделанные рентгеновской обсерваторией "Чандра" и оптическим телескопом WIYN, который показывает газ в туманности зелёным. А чтобы вышло совсем по-рождественски, результат повернули примерно на 160°.
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