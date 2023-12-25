Поддержка ОС Windows 10 может быть прекращена в 2025 году: Эксперт Парфентьев рассказал об альтернативах ПО

По оценкам Canalys, за почти двухлетний период до официальной даты прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft — 14 октября 2025 года — пятая часть устройств может стать электронным мусором из-за несовместимости с ОС Windows 11.

Фото: playground.ru

"Число этих устройство — 240 миллионов компьютеров. Если бы все это были сложенные ноутбуки, сложенные один на другой" — говорится в исследовании.

Известно, что портал Neowin раскритиковал Microsoft за идею с платными обновлениями для Windows 10. В публикации заявлено, что с октября 2025 года Microsoft собирается ввести обновление для системы Windows 10 в том случае, если пользователь не проведёт оплату апдейтов.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в интервью Pravda. Ru подчеркнул, что ситуация с Windows 10 не заточена только на Россию. Подобная ситуация повторяется не в первый раз.

"Не так давно мы это видели с Windows 7, чуть раньше — с более старыми версиями типа Vista, XP и так далее. Просто "Майкрософт", насколько можно понять, исходит из примерного жизненного цикла устройств, которые используют данную операционную систему. В какой-то момент, очевидно, маркетологи "Майкрософта" начинают считать, что устройств, оптимизированных под некую старую операционную систему, остается немного. И разработка патчей конкретно под нее — просто овчинка выделки не стоит. И они объявляют о том, что они прекращают поддерживать эту операционную систему, подталкивая пользователей к тому, что надо бы обновиться" — сказал эксперт.

Парфентьев отметил, что эта ситуация только маркетологическая.

В России разговор о переходе на собственное ПО на уровне операционных систем, заявил эксперт длится более 10 лет. Речь идет о системах на основе Linux.

"Это так называемое свободное ПО. Достаточно серьезно экономит ресурсы, не заставляя создавать операционную систему с нуля. Уже во второй половине 2010-х годов СПО проникало, по крайней мере, в госорганы и государственные организации. Там шел отказ от проприетарного ПО. И на уровне операционных систем, грубо говоря, вот эти все альтернатива на основе Linux прямо противопоставлялись "Майкрософту" как фактическому монополисту на рынке проприетарного ПО" — также указал специалист.

Создаваемое СПО умеет работать со всеми типичными видами файлов, кроме того, предлагает свои, отмети эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что в компания ICL Services заявили о том, что будут созданы условия для вложения 150 млн руб. для создания продукта, управляющего IT-инфраструктурой. Речь идёт о "Колибри-АРМ", это аналог Microsoft SystemCenter Configuration Manager. Эксперты, опрошенные cnews, уведомили, что в то время как на рынке России данные решения не пользовались большим спросом, соответствующие задачи выполняли силы служб каталогов.