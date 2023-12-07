IT блог Neowin назвал "ночным кошмаром" платные обновления Windows 10

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Портал Neowin раскритиковал Microsoft за идею с платными обновлениями для Windows 10. Соответствующий материал опубликован на сайте портала.

Фото: playground.ru

В публикации заявлено, что с октября 2025 года Microsoft собирается ввести обновление для системы Windows 10 в том случае, если пользователь не проведёт оплату апдейтов. Как заявили специалисты, эта практика приведёт к тому, что потребители полностью откажутся от любых обновлений, что неизбежно приведет к росту случаев мошенничества.

Журналисты заявили, что большая часть пользователей Windows 10 не обновляет систему, чтобы использовать её бесплатно. Отказ корпорации от поддержки, как пишет Neowin, обернется "ночным кошмаром" для многих пользователей. Больше всего заинтересованы в платных обновлениях мошенники, рассылающие фишинговые письма от имени Microsoft. Они постоянно требуют оплачивать апдейты и патчи безопасности.

"Я не был удивлен, когда Microsoft отправила Neowin электронное письмо о программе расширенной безопасности для Windows 10, которая предоставит операционной системе еще три года поддержки после окончания ее основной поддержки в конце 2025 года. В конце концов, программа не новая. Концепция — это надежный инструмент для организаций, которые не готовы перейти на более позднюю версию. Платите Microsoft деньги, получайте обновления, и вы будете золотыми" — пишут авторы блога.

На Neowin также напомнили, что всё то же самое было с Windows XP и Windows 7.

"Конечно, плохие люди всегда найдут способ заставить человека охотно отдать свои деньги. Но в 2025 году и далее это будет намного проще (могу поспорить, что кого-то где-то уже обманывают). Поэтому готовьтесь обновить бабушкин ноутбук или прочитать лекцию о цифровой гигиене. Я думаю, что положительная сторона в том, что мы будем получать больше хорошего контента на YouTube, где умные создатели контента раздражают мошенников и тратят их время" — заключили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что геймеры всего мира массово жалуются в интернете на обновление Windows 11 KB5031455. После его установки у многих перестали запускаться игры.