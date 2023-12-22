Феномен оставшегося места для десерта после основных приемов пищи объясняется не только физиологическими потребностями, но и воздействием гедонистической части мозга.
Если бы наши предки питались исключительно ради удовлетворения метаболических потребностей, их выживание было бы под угрозой. Гедонистическая часть мозга стимулирует ощущение вознаграждения, подталкивая нас к избыточному приему пищи. В результате мозг стремится к высококалорийной пище, богатой сахаром и жирами, что делает десерты особенно привлекательными, сообщает Ferra.ru.
Таким образом, наличие "места для десерта" в желудке является эволюционным следствием, обеспечивающим организму стабильное чувство сытости в условиях неопределенности по поводу будущих приемов пищи.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).