Десерт после плотного обеда: найдено научное объяснение

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Феномен оставшегося места для десерта после основных приемов пищи объясняется не только физиологическими потребностями, но и воздействием гедонистической части мозга.

Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Если бы наши предки питались исключительно ради удовлетворения метаболических потребностей, их выживание было бы под угрозой. Гедонистическая часть мозга стимулирует ощущение вознаграждения, подталкивая нас к избыточному приему пищи. В результате мозг стремится к высококалорийной пище, богатой сахаром и жирами, что делает десерты особенно привлекательными, сообщает Ferra.ru.

Таким образом, наличие "места для десерта" в желудке является эволюционным следствием, обеспечивающим организму стабильное чувство сытости в условиях неопределенности по поводу будущих приемов пищи.