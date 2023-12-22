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Первое слово — "мама": найдено научное объяснение

1:32
Наука

Исследование мозговой активности младенцев, проведенное научными сотрудниками Кембриджского университета и опубликованное в Nature Communications, выявило, что в раннем возрасте дети воспринимают язык не через фонетику, а через ритм.

Первое слово — "мама": найдено научное объяснение
Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

Профессор нейробиолог Уша Госвами, считает, что ритмическая информация является ключевым элементом для развития эффективной речи.

Исследование включало участие 50 младенцев разных возрастов, на которых надевали "шапочку" с датчиками для фиксации электрической активности мозга.

Результаты показали, что мозг младенцев реагирует на ритм языка уже с двух месяцев, долго до того, как они начинают осознавать отдельные звуки речи. Изначально он распознавал губные звуки (например, d в слове "папа") и носовые звуки (например, m в слове "мама"). Постепенно активность мозга становится схожей с активностью взрослых при распознавании звуков. Ритмическая информация помогает детям различать ударные и слабые фрагменты слов, что, по словам Госвами, служит основой для будущего овладения речью.

Ритмичная речь, такая как стишки, песенки и потешки, играет важную роль в общении с младенцами по всему миру, предоставляя им основу для развития речевых навыков. Эти результаты также могут иметь важное значение для понимания причин дислексии и других проблем в речевом развитии.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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