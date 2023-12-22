Все люди разные: почему мы не похожи друг на друга

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Генетические исследования подчеркивают, что, несмотря на всего 0,1% различий в генетической информации между людьми, эти небольшие отличия играют ключевую роль в выживании человечества.

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Геном, представленный четырьмя нуклеотидами, формирует гены и хромосомы, определяющие особенности организма. Мутации, влияющие на гены, могут быть незначительными или значительными, внося изменения в развитие и признаки человека, сообщают РИА Новости.

Российские генетики, такие как профессор Константин Крутовский, подчеркивают, что генетический код определяет не только развитие организма, но и его способность адаптироваться к изменяющейся среде. Хромосомы, пол и генетические вариации между группами, такими как неандертальцы и денисовцы, также являются объектами изучения.

Самое высокое генетическое разнообразие обнаружено у жителей Африки, где формировался Homo sapiens около сотни тысяч лет назад. Исследования геномов позволяют утверждать, что человек и неандерталец разошлись около 700-760 тысяч лет назад. Ученые подчеркивают, что границы между видами часто условны, и ключевым фактором выживания человечества является генетическое разнообразие, обеспечиваемое половым размножением и способностью адаптироваться к переменам в окружающей среде.

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