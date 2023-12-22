Магазинные овощи безвкусны: ученые нашли объяснение

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Корнельского университета выяснили, что причина неудовлетворительного вкуса овощей в магазинах связана с изменениями в их генетике.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Современные потребители предпочитают свежие овощи круглый год, даже вне сезона, что стимулирует производителей выращивать их в теплицах, поддерживая искусственные условия. Это, в свою очередь, приводит к утрате генов, ответственных за вкусовые характеристики, в пользу увеличения урожайности и прибыли.

Исследование, проведенное учеными под руководством профессора и генетика Чжанцзюнь Фэя, охватило 725 сортов томатов. Оказалось, что 90% культивируемых сортов лишены гена, придающего уникальный вкус помидорам. Эти современные сорта также лишены иммунитета, и для борьбы с вредными факторами окружающей среды используется опрыскивание.

Однако Чжанцзюнь Фэй выдвинул идею, что утраченные гены вкуса можно восстановить и создать новые сорта, обладающие идеальным сочетанием вкуса и устойчивости.