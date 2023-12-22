Ученые из Корнельского университета выяснили, что причина неудовлетворительного вкуса овощей в магазинах связана с изменениями в их генетике.
Современные потребители предпочитают свежие овощи круглый год, даже вне сезона, что стимулирует производителей выращивать их в теплицах, поддерживая искусственные условия. Это, в свою очередь, приводит к утрате генов, ответственных за вкусовые характеристики, в пользу увеличения урожайности и прибыли.
Исследование, проведенное учеными под руководством профессора и генетика Чжанцзюнь Фэя, охватило 725 сортов томатов. Оказалось, что 90% культивируемых сортов лишены гена, придающего уникальный вкус помидорам. Эти современные сорта также лишены иммунитета, и для борьбы с вредными факторами окружающей среды используется опрыскивание.
Однако Чжанцзюнь Фэй выдвинул идею, что утраченные гены вкуса можно восстановить и создать новые сорта, обладающие идеальным сочетанием вкуса и устойчивости.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).