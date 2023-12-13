В России будет запущен отечественный "РОСА Мессенджер", сообщает издание "Известия".
Мессенджер будет встроен в систему телефона "Р-ФОН". Его презентация пройдёт 18 декабря в Москве. Информация приводится представителями "НТЦ ИТ РОСА".
В компании заявили, что не используют Telegram как образец. Утверждается, что "РОСА Мессенджер" уникальный продукт, но его функционал имеет сходство с Telegram.
Таким образом, новый мессенджер и сам смартфон имеют высокий показатель уровня защиты относительно импортных аналогов. Инженеры лично проводили описание драйверов для всех деталей новой технологии. По словам разработчиков, это делает невозможным шпионаж со стороны.
Как сообщается в Минпромторге, смартфон внесён в соответствующий реестр отечественного оборудования.
Ранее мы сообщали о том, что в России выросло число взломов учетных записей Telegram и WhatsApp.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.