В РФ запустят похожий на Telegram мессенджер на новом смартфоне

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В России будет запущен отечественный "РОСА Мессенджер", сообщает издание "Известия".

Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Мессенджер будет встроен в систему телефона "Р-ФОН". Его презентация пройдёт 18 декабря в Москве. Информация приводится представителями "НТЦ ИТ РОСА".

В компании заявили, что не используют Telegram как образец. Утверждается, что "РОСА Мессенджер" уникальный продукт, но его функционал имеет сходство с Telegram.

Таким образом, новый мессенджер и сам смартфон имеют высокий показатель уровня защиты относительно импортных аналогов. Инженеры лично проводили описание драйверов для всех деталей новой технологии. По словам разработчиков, это делает невозможным шпионаж со стороны.

Как сообщается в Минпромторге, смартфон внесён в соответствующий реестр отечественного оборудования.

Ранее мы сообщали о том, что в России выросло число взломов учетных записей Telegram и WhatsApp.