В России выросло число взломов учетных записей Telegram и WhatsApp

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В России выросло число краж учетных записей в Telegram и WhatsApp. Информацию о росте мошенничества сообщил Telegram-канал «Вестник киберполиции России». Так, в начале декабря текущего года было зафиксировано много фишинговых атак пользователей в мессенджере Telegram. Эксперты по кибербезопасности сообщили, что злоумышленники провели проверку около 50 доменов, имитирующих сервис Telegram. Кроме того, было проверено около 20 сайтов, предлагающих услуги и продукты, связанные с мессенджером. Основные цели атаки - кража учетных записей, а также персональных данных.

Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Злоумышленники для мошенничества чаще всего используют темы семьи, бизнеса и развития по профессии. Эксперты описали, что пользователи переходят по фишинговой ссылке, чтобы получить бесплатный доступ к платному контенту или дисконт на товар, услугу, участие в акции.

Отмечается, что наиболее популярным способом угона аккаунта являются голосования. Обычно через взломанный аккаунт делается рассылка с просьбой голоса. При голосовании жертву просят ввести номер телефона, чтобы избежать накрутки. После этого пользователь получает сообщение с кодом, после ввода которого аккаунт забирают мошенники.

Эксперты предупредили о необходимости следить за своими учетными записями в мессенджерах.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники используют методы социальной инженерии для получения доступа к "Госуслугам". Они начали вводить методы социальной инженерии.