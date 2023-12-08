Ученые нашли ген, который препятствует развитию ожирения

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из разделения биомедицинских исследований университета Корнелл (США) обнаружили, что люди, обладающие особым вариантом гена GIP, имеют сниженную предрасположенность к набору веса. Эти результаты были опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперимент, проведенный на лабораторных мышах, показал, что вариант Q354 гена GIP связан с уменьшенным риском развития ожирения и накопления лишнего веса. Исследовательская группа применила технологию CRISPR-Cas9 для создания генетически модифицированных мышей с аналогичным вариантом гена, который присутствует у человека и кодирует рецептор GIP. Было обнаружено, что у носителей варианта Q354 организм более эффективно активирует синтез инсулина, который регулирует уровень сахара в крови и способствует превращению пищи в энергию.

Рецептор GIP взаимодействует с гормоном, высвобождающимся в ответ на повышение уровня глюкозы после приема пищи. Различные варианты GIP проявляют разное поведение внутри клетки. Метаболизм людей с вариантом Q354 изменен таким образом, что их поджелудочная железа производит больше инсулина в ответ на увеличение уровня сахара и определенных гормонов.

Вариант рецептора GIP (Q354) остается внутри клеточного компартмента в четыре раза дольше, чем другие варианты. Это позволяет ему передавать внутриклеточным механизмам больше сигналов о необходимости обработки и избыточного выведения сахара. Эта особенность помогает носителям не превращать всю глюкозу в жир при употреблении сладких и высококалорийных продуктов.