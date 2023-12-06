Роскачество: самым быстрым сервисом для передачи файлов в России стал "Вконтакте"

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Самым быстрым приложением для обмена файлами стал "Вконтакте". Информацию приводится в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Фото: "Vkontakte PNG19" by Smirors is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалисты привели информацию, что четыре сервиса, чаще всего используемые россиянами, кроме "Вконтакте" это WhatsApp, Viber и Telegram. В экспериментальных условиях через приложение каждого сервиса отправлялось по пять файлов в формате фото и видео.

Отметим, что передача файлов через "ВКонтакте" оказалась быстрее на 30%, чем у остальных сервисов. Время передачи JPG изображений до 15,8 мегабайт оказался быстрее на 34%.

Наиболее медленным сервисом для обмена файлами оказался Viber.

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