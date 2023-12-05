Эксперт рассказал, как не дать мошенникам завладеть номером телефона

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель генерального директора НАФИ Тимур Аймалетдинов раскрыл методы, которыми мошенники выявляют номера своих потенциальных жертв.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Он уточнил, что злоумышленники часто получают доступ к телефонам через утечки клиентских баз различных сервисов или используют парсинг для автоматизированного сбора номеров из открытых источников. Далее полученные номера сопоставляются с другими базами данных для извлечения информации о владельце, сообщает ИА "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что мошенники часто добиваются своих целей, обманывая и угрожая людям. Например, они могут убеждать потенциальную жертву в том, что она столкнется с финансовыми потерями или станет соучастником преступления.

Для защиты от мошенничества рекомендуется использовать методы, такие как точечная блокировка номеров, запрет звонков с неизвестных номеров, а также приложения, идентифицирующие СПАМ-звонки. Тем не менее, основным средством защиты остается бдительность.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники стали использовать нейросеть.