Заместитель генерального директора НАФИ Тимур Аймалетдинов раскрыл методы, которыми мошенники выявляют номера своих потенциальных жертв.
Он уточнил, что злоумышленники часто получают доступ к телефонам через утечки клиентских баз различных сервисов или используют парсинг для автоматизированного сбора номеров из открытых источников. Далее полученные номера сопоставляются с другими базами данных для извлечения информации о владельце, сообщает ИА "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что мошенники часто добиваются своих целей, обманывая и угрожая людям. Например, они могут убеждать потенциальную жертву в том, что она столкнется с финансовыми потерями или станет соучастником преступления.
Для защиты от мошенничества рекомендуется использовать методы, такие как точечная блокировка номеров, запрет звонков с неизвестных номеров, а также приложения, идентифицирующие СПАМ-звонки. Тем не менее, основным средством защиты остается бдительность.
Ранее сообщалось, что интернет-мошенники стали использовать нейросеть.
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