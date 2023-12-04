Интернет-мошенники стали использовать нейросеть

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Мошенники в интернете приступили к использованию искусственного интеллекта для создания голосовых сообщений, которые затем отправляются через мессенджеры потенциальным жертвам от имени их знакомых и родных. В таких сообщениях чаще всего содержится просьба о финансовой помощи. Чтобы имитировать голос конкретного человека, злоумышленникам требуется только небольшая запись его разговора.

Фото: www.muravlenko24.ru

"Если у вас попросили денег или если вам пришло сообщение от банка, от налоговой, от полиции, откуда угодно, то не вступайте ни в какие-то разговоры, "да" и "нет" не говорите, а говорите очень коротко и аккуратно "спасибо за информацию" и кладите трубку” — поделился в комментарии для Pravda. Ru эксперт в области безопасности Александр Власов.

Эксперт отметил, чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем больше вероятность, что вас уболтают, разведут и будут применять всякие нейролингвистические приемы программирования. Также, чем дольше вы разговариваете, тем больше слов записывает мошенник, из которых потом сможет составить какое-то сообщение. Поэтому, главное, "да" и "нет" не говорите. Вам позвонили — реагируйте так, самая правильная вещь, "спасибо за информацию", положили трубку. Если вам тревожно, перезвоните своему родственнику, знакомому и узнайте, действительно ли ему нужны деньги, или перезвоните в банк, действительно ли у вас деньги со счета утекают.