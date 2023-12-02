Учёные обнаружили эффективность физических нагрузок для людей пожилого возраста

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Маастрихтского университета и Университета Границы (Нидерланды и Чили соответственно), выявило положительное влияние силовых тренировок на пожилых людей, даже тех, кто достиг преклонного возраста, сообщает Journal of Human Kinetics.

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В ходе 12-недельной программы тренировок с утяжелениями, в которой участвовали 29 здоровых пожилых людей, в том числе те, кому было более 85 лет, было выявлено, что даже участники самого старшего возраста достигли значительного увеличения мышечной массы, силовых показателей и улучшения общей физической формы. При этом результаты показали, что пожилые люди старше 85 лет превзошли "младших" участников (возрастом 65-75 лет).

Исследователи предполагают, что успешные результаты у старших участников могут быть обусловлены тем, что у них снижение мышечной массы и силы продолжалось десятилетиями, и они начинали тренировки с более низкого уровня базовой физической подготовки.

Эти выводы подчеркивают важность поддержания мышечной силы у пожилых людей для улучшения их общего здоровья и качества жизни. Однако, следует отметить, что упражнения в эксперименте проводились под наблюдением специалистов, и перед началом тренировок все участники проходили медицинский консультационный скрининг.

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