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Огромную челюсть мамонта возрастом не менее 10 000 лет вытащили из реки Флориды

2:52
Наука

Охотник за окаменелостями в ходе ныряния в реку Флорида сделал удивительное открытие — окаменевшую челюстную кость мамонта.

Огромную челюсть мамонта возрастом не менее 10 000 лет вытащили из реки Флориды
Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

Джон Креатсулас, глава компании Fossil Junkies Dig and Dive Charters, занимающейся организацией поездок для общественности по охоте за окаменелостями, обнаружил этот ископаемый артефакт во время исследования речного участка Пис рядом с городом Аркадия.

Изначально посчитав его за бревно, он при ближайшем осмотре осознал, что перед ним находится крупная нижняя челюсть.

Креатсулас не может точно утверждать возраст этого экземпляра, но предполагает, что ему, вероятно, не менее 10 000 лет.

"Я зацепился за него, просто чтобы подержаться, и осознал: 'Подождите, это не дерево, это челюсть гигантского человека'", — поделился Креатсулас с местным изданием NBC2 во Флориде.

Креатсулас планирует передать челюстную кость на очистку и анализ экспертам в Тампе, которые смогут определить возраст окаменелости при помощи радиоуглеродного датирования. Здесь исследователи анализируют уровни определенных радиоактивных элементов, часто радиоуглерода, в окаменелостях для определения времени смерти животного. Кость также будет зарегистрирована в штате Флорида, чтобы ее могли добавить в музей, а не оставить в личной коллекции дома у Креатсуласа.

Пока неясно, к какому виду мамонта принадлежит это ископаемое, но колумбийские мамонты (Mammuthus columbi) обитали в Северной Америке, вплоть до Коста-Рики, в период плейстоцена (от 2,6 миллионов до 11 700 лет назад).

Согласно исследованиям ДНК, колумбийский мамонт, вероятно, представляет собой гибрид шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и неизвестной линии мамонтов, появившихся в Северной Америке из Сибири примерно 1,5 миллиона лет назад.

Колумбийские мамонты вымерли между 13 000 и 10 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Изменения климата привели к потере среды обитания для этой мегафауны, что в сочетании с охотой человека привело к значительному уменьшению их численности.

Это не первый случай обнаружения окаменелостей мамонтов в реке Пис во Флориде. В 2021 году дайверы обнаружили в воде кость ноги мамонта длиной 1,2 метра. В то же время исследователи в северной Флориде выявили "кладбище" гомфотериев, родственников современных слонов, возрастом 5,5 миллиона лет, которые, вероятно, утонули в доисторической реке.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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