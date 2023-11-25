Длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Как показывают результаты исследования, проведенного представителями Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд, избыточное употребление кофеина оказывает крайне негативное воздействие на способность мозга к обучению и адаптации.

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Несмотря на то, что кофеин присутствует не только в кофе и чае, но и в различных других продуктах, повышая уровень концентрации внимания, воздействие данного вещества на нейропластичность мозга еще далеко не изучено полностью. Речь идет о способности мозга изменяться под воздействием опыта и восстанавливать утраченные нейронные связи.

Результаты исследования, в ходе которого 16 человек регулярно употребляли кофеин, в то время как четверо полностью воздерживались от продуктов с кофеином, четко показали, что мозг представителей второй группы более интенсивно реагировал на стимуляцию нейронов.

Таким образом, можно сказать, что у тех, кто хронически потребляет кофеин, снижена способность к нейропластичности мозга, что непосредственно связано с обучением и памятью.



