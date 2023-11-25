Ученые рассказали, что высококалорийные продукты нужно есть в первой половине дня

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Рекомендуется употреблять не менее полутора литров воды ежедневно, особенно перед едой, чтобы избежать разжижения желудочного сока. Первый стакан важно выпить натощак, возможно с добавлением нескольких капель лимонного сока. Разгрузочные дни, такие как огуречные, кефирные или гречневые, помогут сбросить лишний вес.

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Также отмечается, что определенные продукты, высококалорийные, такие как бананы, масло, сладости и шоколад, рекомендуется употреблять утром, так как организм легче расходует энергию в течение дня. Рацион для обеда должен включать белковые блюда, овощи и каши, а ужин — овощи и небольшую порцию рыбы или мяса. Дробное питание маленькими порциями способствует ускоренному похудению.

Важно помнить о популярных методах похудения, таких как интервальное голодание и боннский суп, но предупреждает о противопоказаниях. Белковая диета требует отказа от определенных продуктов и поддерживается белковыми и нежирными продуктами. Физическая активность также подчеркивается в качестве важного элемента похудения, а постепенное введение пищевых ограничений рекомендуется для избежания стресса для организма.

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