Учеными обнаружен неизвестный космический луч: "Дефект пространства и времени"

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности космический луч, который когда-либо наблюдался. По данным представителей Университета Юты, природа этого луча пока остается загадкой.

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"Прослеживая траекторию новой частицы в составе луча, мы не обнаружили ничего с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее породить. Это действительно загадочно — что, собственно, происходит?", — сказал представитель Telescope Array Джон Мэтьюз.

Согласно сообщению вуза, в 1991 году в ходе эксперимента под названием "Глаз мухи" исследователи из Юты с использованием телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные космические лучи в истории. Эти частицы были названы "Oh-My-God" ("О боже мой"). Астрофизики утверждали, что ничто в галактике не могло создать такой поток, а энергия частицы оказалась выше теоретически возможного для космических лучей. Согласно изданию "U" университета, такая частица не могла существовать в природе, сообщает РИА Новости.

Впрочем, в мае 2021 года группа Telescope Array обнаружила второй по силе поток космических лучей. В ноябре 2023 года исследователи опубликовали статью, в которой утверждается, что частицы, получившие название "Аматерасу" в честь японской богини солнца, могут подчиняться неизвестным законам элементарных частиц. Профессор университета Юты, Джон Белз, объяснил:

"Это могут быть дефекты в структуре пространства и времени, сталкивающиеся космические струны. Я просто предлагаю сумасшедшие идеи, потому что общепринятого объяснения просто нет".

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