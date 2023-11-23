След крабов привел учёных к замечательному подводному открытию

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Ученые заметили появление нового гидротермального источника в Галапагосских островах, исследуя поведение галатеидных крабов. С использованием чувствительного оборудования они обратили внимание на увеличение плотности крабов, что привело их к открытию нового месторождения. Расположенное в Центре распространения Галапагосских островов между тектоническими плитами Кокос и Наска, оно находится примерно в 400 км. к северу от самих островов.

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Это открытие произошло в ходе исследования, организованного Океаническим институтом Шмидта, в Западном Центре распространения Галапагосских островов. Ранее в 1977 году в Восточном Центре было подтверждено первое гидротермальное поле.

Следуя за галатеидными крабами, исследователи обнаружили поле, получившее название "Сендеро дель Кангрехо" или "След Краба". Это поле охватывает площадь более 9,178 квадратных метров.

Гидротермальные источники возникают из-за просачивания воды в морском дне или на краю тектонической плиты. В данном случае вода нагревается магмой, выщелачивает минералы из породы и поднимается, выбрасываясь через трещины в скале, формируя дымовые столбы.

Для определения местонахождения источника ученые использовали оборудование для поиска химических аномалий, таких как линза воды с низким содержанием кислорода. Следуя за этими аномалиями, они обнаружили гидротермальное поле.

При исследовании поля они обнаружили разнообразную экосистему, включающую гигантские трубчатые черви и большие моллюски, которые являются характерными для гидротермальных сред. Наличие трубчатых червей в этом месте вызвало особый интерес, поскольку они отсутствовали в других регионах, исследованных учеными. Исследователи планируют провести дополнительные исследования, чтобы более полно понять эту уникальную среду.