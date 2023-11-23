Доктор Абакумов призвал заботиться о своих бактериях

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Любые резкие изменения в жизни человека могут вызвать негативную реакцию его организма. Когда человек привык к определенному образу жизни, внезапное предложение перейти на другой путь может стать стрессовым для его организма. Об этом рассказал доктор доказательной медицины Олег Абакумов, подчеркнув необходимость защиты своей биофлоры.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

"Все микроорганизмы в нашем организме образуют кишечную микробиоту, которая оказывает влияние на иммунную систему и общее состояние здоровья. Исследования свидетельствуют о том, что изменения в составе кишечной микробиоты могут увеличивать риск развития рака прямой и толстой кишок", — подчеркнул доктор.

Он также отметил, что различные вирусы, такие как вирус папилломы, могут способствовать развитию рака шейки матки, полового члена, заднего прохода, головы и шеи. Опасная бактерия Helicobacter pylori может привести к раку желудка. Доктор предложил три способа защитить полезные внутренние бактерии от негативного воздействия.

Первый способ — правильное и здоровое питание. Рацион должен включать большое количество фруктов, овощей и клетчатки, а жирную и острую пищу следует исключить. Фастфуд, сладости и маринованные продукты также требуют строгих ограничений. Клетчатка, на первом месте среди продуктов, играет важную роль в благосостоянии ключевых бактерий.

Второй фактор — осторожное применение фармацевтических препаратов, особенно антибиотиков, слабительных, противорвотных средств и опиоидов. Принимать их следует только по назначению врача, учитывая, что они могут увеличивать уровень вредных микробов в организме, сообщает "Вести Подмосковья".

"И, наконец, третий способ — употребление пробиотиков. Я всегда ношу с собой обширную аптечку, в которой есть препараты, защищающие от неприятностей в животе и поддерживающие иммунитет. Особенно это актуально осенью", — заключил доктор Абакумов.