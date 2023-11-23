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Доктор Абакумов призвал заботиться о своих бактериях

2:09
Наука

Любые резкие изменения в жизни человека могут вызвать негативную реакцию его организма. Когда человек привык к определенному образу жизни, внезапное предложение перейти на другой путь может стать стрессовым для его организма. Об этом рассказал доктор доказательной медицины Олег Абакумов, подчеркнув необходимость защиты своей биофлоры.

Доктор Абакумов призвал заботиться о своих бактериях
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

"Все микроорганизмы в нашем организме образуют кишечную микробиоту, которая оказывает влияние на иммунную систему и общее состояние здоровья. Исследования свидетельствуют о том, что изменения в составе кишечной микробиоты могут увеличивать риск развития рака прямой и толстой кишок", — подчеркнул доктор.

Он также отметил, что различные вирусы, такие как вирус папилломы, могут способствовать развитию рака шейки матки, полового члена, заднего прохода, головы и шеи. Опасная бактерия Helicobacter pylori может привести к раку желудка. Доктор предложил три способа защитить полезные внутренние бактерии от негативного воздействия.

Первый способ — правильное и здоровое питание. Рацион должен включать большое количество фруктов, овощей и клетчатки, а жирную и острую пищу следует исключить. Фастфуд, сладости и маринованные продукты также требуют строгих ограничений. Клетчатка, на первом месте среди продуктов, играет важную роль в благосостоянии ключевых бактерий.

Второй фактор — осторожное применение фармацевтических препаратов, особенно антибиотиков, слабительных, противорвотных средств и опиоидов. Принимать их следует только по назначению врача, учитывая, что они могут увеличивать уровень вредных микробов в организме, сообщает "Вести Подмосковья".

"И, наконец, третий способ — употребление пробиотиков. Я всегда ношу с собой обширную аптечку, в которой есть препараты, защищающие от неприятностей в животе и поддерживающие иммунитет. Особенно это актуально осенью", — заключил доктор Абакумов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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