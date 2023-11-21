Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне выяснили, что потребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к нарушениям работы головного мозга, сообщают «Новые Известия».

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Сахаросодержащие продукты не только могут вызывать зависимость, но и способны повышать тревожность или вызывать депрессию. По мнению диетолога Лорен Джонсон Рейнольдс, чрезмерное потребление сахара может быть вредным для мозга, несмотря на наличие глюкозы в его составе. В зону риска попадают мужчины, потребляющие более 40 г сахара в день, их вероятность депрессии на 23% выше, чем у людей, ограничивающих себя в сахаре.

Кроме того, избыточное употребление сахара увеличивает риск развития деменции на 54%. Исследователи подчеркивают, что преобладание сладкой еды и напитков в рационе может негативно сказаться на когнитивных способностях и памяти, что затрудняет процесс обучения и концентрацию внимания. Эксперты подчеркивают важность ограничения потребления продуктов с высоким содержанием сахара и предпочтение более здоровой пищи, включая овощи и белковые продукты.

К чему приводит злоупотребление сладким и как избавиться от зависимости. Мой опыт.