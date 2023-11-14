Ученые из компании "Эфко" придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые, работающие в компании "Эфко" в пищевой промышленности, разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов. Этот продукт может стать значительным прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом. Акционер компании "Эфко" Ростислав Ковалевский поделился информацией о новом разработке.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые обнаружили редкие африканские фрукты, которые обладают сладостью благодаря белку, а не сахару. Этот белок, взаимодействуя с рецепторами вкуса, обеспечивает поразительную сладость. Исследователи-биотехнологи разработали механизм для создания этого сладкого белка в лабораторных условиях.

"Наши лучшие образцы показали, что он до 10 тысяч раз слаще, чем обычный сахар" — отметил Ковалевский.

Он также сообщил, что 1 грамм такого белка заменяет 10 килограммов сахара.

Эта разработка может стать перспективным решением для замены сахара в пищевой промышленности и обеспечения альтернативы для людей, следящих за уровнем углеводов в питании, особенно для тех, кто страдает сахарным диабетом.

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