Ученые из компании "Эфко" придумали инновационный сахарозаменитель без углеводов

Российские ученые, работающие в компании "Эфко" в пищевой промышленности, разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов. Этот продукт может стать значительным прорывом для людей, страдающих сахарным диабетом. Акционер компании "Эфко" Ростислав Ковалевский поделился информацией о новом разработке.
Ученые обнаружили редкие африканские фрукты, которые обладают сладостью благодаря белку, а не сахару. Этот белок, взаимодействуя с рецепторами вкуса, обеспечивает поразительную сладость. Исследователи-биотехнологи разработали механизм для создания этого сладкого белка в лабораторных условиях.
"Наши лучшие образцы показали, что он до 10 тысяч раз слаще, чем обычный сахар" — отметил Ковалевский.
Он также сообщил, что 1 грамм такого белка заменяет 10 килограммов сахара.
Эта разработка может стать перспективным решением для замены сахара в пищевой промышленности и обеспечения альтернативы для людей, следящих за уровнем углеводов в питании, особенно для тех, кто страдает сахарным диабетом.
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