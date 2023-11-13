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Канадские учёные обнаружили связь между размером зарплаты и риском инфаркта

Наука

Канадские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как связан размер заработной платы с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Канадские учёные обнаружили связь между размером зарплаты и риском инфаркта
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Для получения точных данных потребовалось целых 18 лет и участие более шести тысяч человек, включая как обычных сотрудников, так и руководителей.

В итоге была обнаружено, что у участников исследования, чьи рабочие обязанности предполагали высокую нагрузку в условиях ограниченного времени, а их зарплата не соответствовала объему работы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался почти на 50% выше по сравнению с теми, кто работал в более спокойной обстановке, сообщает Super.Ru.

Статистика, однако, касается только мужчин. У девушек не было выявлено связи между уровнем стресса, размером зарплаты и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Инфаркт Миокарда
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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