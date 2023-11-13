Apple разрешит установку приложений на iPhone не из App Store

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году Apple предоставит определенным владельцам iPhone возможность устанавливать приложения не только из App Store, но и из сторонних источников. Эта информация поступила от ресурса MacRumors, ссылающегося на источник в лице корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

По словам Гурмана, данная функция будет доступна лишь для пользователей iPhone в странах Европейского Союза (ЕС), с тем чтобы соответствовать местным законам. Ожидается, что внедрение этой возможности произойдет в первой половине 2024 года. Это позволит разработчикам распространять свои приложения не только через App Store и, таким образом, избегать уплаты комиссии Apple в размере 15-30% от своего дохода.

По мнению Гурмана, новая система установки приложений будет подвергнута строгому контролю. Подробности о сервисе не раскрываются.

В компании Apple считают, что альтернативные средства загрузки приложений могут нарушить конфиденциальность и безопасность, которые ценят пользователи iPhone. Новая система, по их мнению, может сделать устройства более уязвимыми к вредоносным программам, мошенничеству, отслеживанию данных и другим проблемам.

MacRumors отмечает, что независимо от позиции Apple, компании необходимо соблюдать европейское законодательство, в противном случае она может быть оштрафована на сумму до 20% от своего глобального дохода.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...