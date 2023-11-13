Таяние ледников в условиях глобального потепления может вызвать возрождение древних вирусов и бактерий, сообщил старший научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.
Ученые уже давно изучают захоронения людей, страдавших от натуральной оспы, сибирской язвы и гриппа.
"Например, мы раскопали могилы людей, умерших в 1818–1819 годах, и смогли восстановить вирус, который привел к их гибели — это вирус гриппа H1N1", — отметил профессор.
Он подчеркнул, что особую опасность представляют захоронения скотомогильников с животными. Именно из них могут вырасти споры, вызывающие вспышки ранее неизвестных заболеваний.
Последние годы в российской Арктике среди домашних и диких животных отмечаются инфекции, такие как клещевой энцефалит, бруцеллез, туляремия, лептоспироз, бешенство и сибирская язва, отмечает ученый.
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