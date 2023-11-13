В МТС рассказали про главные страхи россиян о смартфонах

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Опрос, проведенный компанией МТС, раскрыл основные страхи россиян, связанные с использованием смартфонов. Результаты исследования были представлены в издании "Газета.Ru". Более 2 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов приняли участие в опросе.

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Согласно данным исследования, 36% респондентов считают, что их устройства подвергаются прослушиванию. За этим следует опасение 32% опрошенных о том, что из-за блокировки производителем их смартфон превратится в "кирпич".

Около 27% россиян убеждены, что смартфоны излучают вредное излучение, и поэтому лучше избегать постоянного ношения устройства рядом или в кармане. Для защиты своих данных 39% пользователей выключают геолокацию. В то же время 51% респондентов не испытывают страха использовать функции разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальца.

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