Nature Medicine: процедура томографии повышает риск развития онкологии

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Анализ данных о почти миллионе пациентов показывает, что использование компьютерной томографии может повысить риск развития рака крови. Исследование, проведённое врачами из Барселонского института глобального здравоохранения, опубликовано в журнале Nature Medicine.

Фото: Pravda.ru

Были проанализированы данные по почти миллиону пациентов из 276 больниц моложе 22 лет, которые прошли хотя бы одну процедуру компьютерной томографии, основанную на использовании рентгеновских лучей. Для каждого человека была оценена доза радиации, полученная костным мозгом, где происходит образование клеток крови.

Исследователи обнаружили, что доза в 100 миллигрей увеличивает риск развития рака крови примерно в три раза. Это может означать, что стандартная процедура томографии со средней дозой около восьми миллигрей приводит к возрастанию риска развития злокачественных опухолей примерно на 16 процентов.

"С точки зрения абсолютного риска это означает, что на каждые 10 тысяч молодых людей, прошедших компьютерную томографию, мы можем ожидать один-два случая рака в течение 12 лет после обследования", — объяснила исследователь из ISGlobal, первый автор Магда Бош де Басеа.

Результаты нового исследования подчёркивают важность соблюдения строгих мер радиационной защиты, особенно в отношении молодых пациентов.

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