В Чите пациент диагностического центра скончался в очереди на компьютерную томографию.
Инцидент произошёл утром 6 ноября. Мужчина ожидал очереди на компьютерную томографию, но в какой-то момент ему стало плохо. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:00 часов. Отмечается, что медики прибыли к месту через 11 минут.
Как сообщает портал chita. ru, врачи стали проводить на месте реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось, он скончался.
В настоящее время устанавливаются причины смерти читинца.
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