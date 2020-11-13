В Чите мужчина умер в очереди на компьютерную томографию

В Чите пациент диагностического центра скончался в очереди на компьютерную томографию.

Инцидент произошёл утром 6 ноября. Мужчина ожидал очереди на компьютерную томографию, но в какой-то момент ему стало плохо. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:00 часов. Отмечается, что медики прибыли к месту через 11 минут.

Как сообщает портал chita. ru, врачи стали проводить на месте реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось, он скончался.

В настоящее время устанавливаются причины смерти читинца.